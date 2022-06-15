اليوم السابع
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ذكرى رحيل هرم المبتهلين الشيخ محمد الهلباوى.. تعرف عليه × 10 معلومات

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:00 ص
ذكرى رحيل هرم المبتهلين الشيخ محمد الهلباوى.. تعرف عليه × 10 معلومات المبتهل الشيخ محمد الهلباوى
كتب على عبد الرحمن

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تمر، اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة على رحيل المبتهل الشيخ محمد الهلباوى، الذى توفى فى مثل هذا اليوم 15 يونيو عام 2013، معلم المقامات الصوتية، وشيخ المبتهلين فى عصره، والذى اشتهر بـ"هرم المبتهلين".
 
"اليوم السابع" يوضح فى التقرير التالى عددا من المعلومات عن المبتهل الشيخ محمد الهلباوى في ذكرى رحيله : 
 
1. ولد الشيخ محمد عبد الهادى محمد الهلباوى بحى باب الشعرية بالقاهرة يوم السبت 2 سبتمبر عام 1946.
2. حفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة على يد أكثر من محفظ وختمه على يد جده الشيخ محمد الهلباوى الذى كان شيخا بقرية "ميت كنانة" بمحافظة القليوبية التى تنتمى إليها الأسرة.
3. حصل الشيخ محمد الهلباوى على إجازة التجويد من الأزهر الشريف والتحق بمعهد الموسيقى العربية لدراسة علوم النغم والأصوات والمقامات.
4. بدأ يتلو القرآن الكريم وإنشاد السيرة النبوية والتواشيح الدينية وعمره لم يتجاوز الـ 15 نظرا لنشأته بين الصوفيين وقراء القرآن والموشحين.
5. درس المبتهل الشيخ محمد الهلباوي الموسيقى في القسم الحر بمعهد الموسيقى العربية.
6. التحق الهلباوى بالإذاعة المصرية مبتهلا وموشحا عام 1979.
7. فى عام 1980 كوّن الشيخ محمد الهلباوي فرقة للإنشاد الديني.
8. شارك الشيخ محمد الهلباوى في العديد من المهرجانات العربية والعالمية.
9. استضافته إيران لعدة سنوات لتدريس علم الابتهالات والتواشيح الدينية فى أحد المعاهد العلمية المتخصصة فى هذا المجال.
10. توفى المبتهل الشيخ محمد الهلباوى في مثل هذا اليوم 15 يونيو عام 2013 عن عمر ناهز 67 عامًا.

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