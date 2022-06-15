دراسة: الإجهاد قد يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة وضعف جهاز المناعة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الإجهاد قد يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة وضعف جهاز المناعة لديك ويفتح الباب أمام الإصابة بالأمراض، وقال الباحثون أن الأحداث المؤلمة وضغط العمل والضغوط اليومية قد تسرع جميعها من شيخوخة الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الأخرى، بحسب موقع "health".

وقال الباحث الرئيسي الدكتور إريك كلوباك، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في مدرسة ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة في جامعة جنوب كاليفورنيا "هناك حاجة إلى الخلايا التائية الجديدة للاستجابة للعدوى الجديدة مثل فيروس كورونا ولفعالية اللقاح.... قد تساعد الشيخوخة المناعية في تفسير سبب زيادة احتمالية إصابة كبار السن بحالات فيروس كورونا الشديدة واستجاباتهم الضعيفة."

وأضاف أن التدخين وعادات نمط الحياة المحفوفة بالمخاطر والتي غالبًا ما تكون استجابة للتوتر، يمكن أن تضعف أيضًا جهاز المناعة.

وقال كلوباك: "قد تساعد هذه السلوكيات الصحية في تفسير الصلة بين الإجهاد والشيخوخة المناعية".

وأوضح أن "الأشخاص الذين يعانون من ضغوط أكبر قد يكونون أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات صحية محفوفة بالمخاطر.. قد تقلل هذه السلوكيات من إنتاج خلايا جديدة."

لذا فإن الامتناع عن التدخين قد يساعد في تعويض بعض الشيخوخة المناعية المرتبطة بالتوتر.

ولكن حتى مع إجراء تغييرات في نمط الحياة ، يبدأ الجهاز المناعي بشكل طبيعي في الضعف مع تقدم الناس في السن، وهي حالة تسمى التنكس المناعي.

في الشيخوخة ، يشتمل الجهاز المناعي على العديد من خلايا الدم البيضاء المهترئة وعدد قليل من خلايا الدم البيضاء الجديدة التي يمكنها محاربة العدوى.

يرتبط ضعف الجهاز المناعي بالسرطان وأمراض القلب وخطر الإصابة بالأمراض المعدية ، مثل الالتهاب الرئوي.

التفسير الآخر المحتمل لضعف جهاز المناعة يتضمن عدوى الفيروس المضخم للخلايا (CMV).

والفيروس المضخم للخلايا (CMV) هو عدوى شائعة ثبت أن لها تأثيرات كبيرة على جهاز المناعة".

أشارت الأبحاث إلى أن الإجهاد الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تنشيط الفيروس المضخم للخلايا، مما يجبر جهاز المناعة على تخصيص المزيد من الموارد استجابةً لذلك.

قال كلوباك: "في دراستنا ، قلل التحكم في الفيروس المضخم للخلايا أيضًا من الارتباط بين الإجهاد وصحة الخلايا التائية. لذلك، قد يكون أحد المسارات هو أن الإجهاد المزمن يتسبب في إعادة تنشيط الفيروس المضخم للخلايا بشكل منتظم ، مما يؤدي إلى زيادة عمر الجهاز المناعي لذا ، فإن تطوير لقاح فعال للفيروس المضخم للخلايا يمكن أن يساعد في تخفيف شيخوخة الجهاز المناعي.

لمعرفة الدور الذي يلعبه التوتر في إضعاف جهاز المناعة ، حلل الباحثون ردود أكثر من 5700 شخص فوق سن الخمسين.

وأكمل المشاركون استبيانًا قيم التجارب مع الإجهاد الاجتماعي، بما في ذلك أحداث الحياة المجهدة ، والضغط المزمن ، والتمييز اليومي.

قدم المشاركون أيضًا عينات دم تم تحليلها بتقنية تسمى قياس التدفق الخلوي، والتي تحسب وتصنف خلايا الدم أثناء مرورها أمام الليزر.



