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"دافع للتعاون والسلام".. رسائل الرئيس السيسى بمنتدى غاز شرق المتوسط.. إنفوجراف

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:21 م
"دافع للتعاون والسلام".. رسائل الرئيس السيسى بمنتدى غاز شرق المتوسط.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى لوزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط (إنفوجراف)

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، معرباً عن التقدير لجهودهم في دفع أنشطة المنتدى خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي رسخ من أهمية ودور المنتدى للتعاون في مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، أخذاً في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة في تأسيس المنتدى منذ البداية، بالقدر الذي أصبح يمثل نموذجاً تسعى الكثير من الدول لنيل عضويته.

كما أكد الرئيس على قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتي سوف تعود بالنفع على شعوبها، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية.

رسائل الرئيس السيسى

 

 

 

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

تصريحات الرئيس السيسى

منتدى غاز شرق المتوسط

اليوم السابع بلس



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