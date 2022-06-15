خطوات استخراج كارنيه الأسر البديلة لكفالة طفل.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

حددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الخطوات لاستخراج بطاقة الأسر الكافلة، وتتضمن الانتهاء من الخطوات التالية:

1. تستخرج الأسرة الكافلة الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات، الذى يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومى الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل.

2. تقوم الأسرة الكافلة بفتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعى باسم الطفل المكفول.

3. تسدد الأسرة الكافلة مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب (21812) التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة أو من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.

4. الذهاب إلى الإدارة الاجتماعية في محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع 200 جنيه، وصور حديثة 4×6 للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.

5. تقوم الشركة المتعاقدة مع الوزارة باستخراج البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة.

6. تقوم شركة الشحن المتعاقد معها بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.