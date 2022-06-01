خطوات استخراج كارنيه الأسر الكافلة لاستخدامه فى تيسير الحصول على خدمات الأطفال

كتب مدحت وهبة

حددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الخطوات لاستخراج بطاقة الأسر الكافلة، خاصة أن الوزارة كانت قد دعت الأسر البديلة الكافلة إلى الانتهاء من الخطوات التالية منها تستخرج الأسرة الكافلة الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات الذي يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومي الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل.

ويتأذى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر "شبه طبيعية" لتوفر لهم بيئة أسرية أصلح لتنشئتهم ورعايتهم والاهتمام بهم وفي إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعى نحو الانتهاء من تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية لمنظومة الرعاية البديلة للأطفال، تبذل الوزارة قصارى الجهود لتعزيز أوجه الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

وتقوم الأسرة الكافلة بفتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعي باسم الطفل المكفول وتسدد الأسرة الكافلة مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب (21812) التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة او من خلال الدفع الفوري لذات الحساب والذهاب إلى الادارة الاجتماعية في محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع 200 جنيه)، وصور حديثة 4*6 للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.

وتقوم الشركة المتعاقدة مع الوزارة باستخراج البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة كما تقوم الشركة المتعاقد معها بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.