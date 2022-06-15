خدمات متميزة بالوحدات الإلكترونية لتسهيل إجراءات التراخيص.. اعرفها

كتب: عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لجميع المواطنين وسائقى السيارات مجموعة من الخدمات التى يتم الاستفادة منها داخل ​وحدات المرور الإلكترونية المتواجدة بالقاهرة والجيزة ومطروح والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبورسعيد، ومن تلك الخدمات :

-تجديد رخصة تسيير مركبة.

-بدل تالف / فاقد رخصه تسييرمركبة.

-بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.إصدار ملصق إلكترونى.

-بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى.

​-خدمة الفحص الفنى للمركبات.

وقدمت إدارات المرور، تسهيلات لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة فيروس كورونا.