حصاد 8 سنوات.. وزير التعليم العالى يستعرض الأنشطة الرياضية بالجامعات والمعاهد

كتب محمد صبحى

- فوز مصر بتنظيم كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022 وكأس العالم لكرة اليد للجامعات 2024

- تنظيم دوري الجامعات والمعاهد للعام 2022 بمشاركة 11 ألف طالب

- منتخب الجامعات يحصد 3 ميداليات فضية و4 برونزية ببطولة العالم للسباحة بإيطاليا 2022

- تتويج منتخب الجامعات بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر 2018

- فوز منتخب الجامعات بالمركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018

- الفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020

- إطلاق مبادرة "طالب جامعي رياضي"

شهدت وزارة التعليم العالي خلال السنوات الثماني الماضية تطورًا كبيرًا في كافة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء الدعم الواضح والمُتابعة المُستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بشأن ما تم إنجازه في مجال الأنشطة الرياضية على مُستوى الجامعات والمعاهد خلال الفترة من (2014 – 2022).

أشار التقرير إلى فوز مصر بتنظيم بطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات نوفمبر 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات عام 2024.

كما أشار التقرير إلى المشروع القومي للمشي بالجامعات المصرية؛ لرفع كفاءة جهاز المناعة للطلاب في مواجهة فيروس كورونا، وانطلاق الدوري الرياضي لجامعات المحافظات الحدودية، ومشاركة 1434 طالبًا في دوري القطاعات 2020-2021، ومشاركة 2381 طالبًا في دوري الجامعات (دورة الشهيد الرفاعي) عام 2020-2021.

وتضمن التقرير إقامة عدد من المنافسات الرياضية، منها: الدورة الرياضية الأولى للألعاب الإلكترونية بمشاركة 675 طالبًا، واللقاءات الرياضية بين الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية، بمشاركة 8580 طالبًا، وأسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ بمشاركة 1560 طالبًا، وإقامة العديد من المهرجانات الرياضية، منها: مهرجان يوم الشباب الإفريقي عامي 2018 و2019، والمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمرسى مطروح، ومشاركة الجامعات في اليوم العالمي للرياضة الجامعية.

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أوضح التقرير مشاركة مصر في دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، والتي أسفرت عن فوز مصر بالمركز الأول (طلبة وطالبات) في مسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثاني (طلبة) والأول (طلبة، وطالبات) في البرنامج الرياضي التخصصي، وجوائز الإبداع الرياضي في المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفني المبتكر في المشاركة الإلكترونية.

وعلى مستوى الأنشطة الدولية، أوضح التقرير حصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، وتتويجه بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر 2018، وحصوله على المركز الثاني للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب 2017، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات 2018.

كما شاركت الجامعات المصرية في عدد من المهرجانات الدولية، وحصدت ميداليتين فضيتين في أولمبياد الجامعات نابولي بإيطاليا 2019، والمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات للجامعات بأبوظبي، والمركز الأول (طالبات) والثالث (طلاب) في البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية 2020 بسلطنة عمان، بجانب الفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020.

وأضاف التقرير أنه تم إقامة عدد من المنافسات الرياضية عام 2021، منها: اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة وسيناء، والدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا بجامعة قناة السويس، والتي أقيم خلالها ماراثون بمشاركة 500 طالب من ذوي الإعاقة من 18 جامعة، فضلاً عن إطلاق مبادرة (طالب جامعي رياضي)، وإقامة بطولة الجامعات للرماية بالإسماعيلية، ومهرجان الاتحادات النوعية ببورسعيد، ومهرجان رياضي للطلاب على الممشى السياحي بمدينة رأس البر، ودوري الوزارات في نسخته الثانية، ونهائيات بطولة الجامعات الأولى للرماية بالإسماعيلية، وافتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الرياضة في زمن الجائحة) بجامعة مدينة السادات.

وأشار التقرير إلى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في ثوبه الجديد 2021، والمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وإحلال وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، بتكلفة 19 مليون جنيه، فضلًا عن الانضمام لرئاسة اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية 2020، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز الرياضة العسكري، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان.

وأوضح التقرير انتهاء فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم (49) للعام 2022 في 33 مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 11 ألف طالب، وإطلاق مسابقات التحدي خلال شهر رمضان الماضي، وإعادة الدورة الرمضانية لكرة القدم، وإطلاق فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الطلاب، وإقامة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الثالثة بأسوان، واحتفالية اليوم العالمي للمرأة، والمشاركة في ملتقى السياحة الرياضية بأسوان، وبطولة السباحة الطويلة، وبطولة الكياك بأسوان، فضلاً عن إحراز مصر 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية ببطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بإيطاليا خلال العام الجاري.