حالة وفاة فى عائلة محمد صلاح .. وعزاء كبير بقرية اللاعب فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أعلنت أسرة النجم المصري محمد صلاح عن وفاة سعيد صالح أبوغالية خال والدة النجم المصرى محمد صلاح، هداف الدورى الإنجليزي ومنتخب مصر بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، إقامة العزاء عقب صلاة العصر بقرية نجريج مسقط رأس النجم المصرى محمد صلاح.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفال محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاده الـ30، ويعد "مو"، كما يلقبه الجمهور الإنجليزى أحد أبرز أساطير الكرة المصرية والعربية والأفريقية عبر تاريخها، بعدما سطر تاريخا كبيرا خلال رحلته الممتدة من المقاولون العرب وصولا إلى التربع على عرش الدورى الإنجليزى مع ليفربول، لكن الطريق لم يكن مفروشا بالورود.