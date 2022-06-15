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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. تبدأ 20 يونيو "انفوجراف"

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:03 م
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. تبدأ 20 يونيو "انفوجراف" جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
كتب محمود طه حسين

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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، وينشر "اليوم السابع" انفوجراف يوضح جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة
جدول امتحانات الثانوية العامة

 

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

2 جدول امتحانات الثانوية العامة
 جدول امتحانات الثانوية العامة

 

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

3جدول امتحانات الثانوية العامة
جدول امتحانات الثانوية العامة

 

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس؛ لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

 

وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

 

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموحا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

 

 


جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

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