جامعة الأقصر تناقش تجهيز الجداول الدراسية للعام الجامعى المقبل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الشهري رقم 36 لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس، تم خلاله مناقشة تجهيز الجداول الدراسية للعام الجامعي المقبل.

وناقش المجلس أعمال تعديل لائحة كلية الحاسبات والمعلومات وآليات اعتمادها طبقا للإطار المرجعي للجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، كما ناقش المجلس تجهيز الجداول الدراسية لكليات الجامعة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023 المقبل، ومراجعة اللجنة المشكلة من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بشأن من تم التوصل إليه بخصوص اللائحة الداخلية المقترحة لبرنامج الليسانس في اللغات التطبيقية التخصصية بنظام الساعات المُعتمدة وهو برنامج خاص بالمصروفات.

كما ناقش المجلس لائحة الساعات المُعتمدة لكلية الآثار باقسامها المختلفة، (الآثار المصرية - الإسلامية - الترميم)، وذلك بعد عمل التعديلات التي طلبتها لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وفي ختام الاجتماع وجه الدكتور محمد محجوب، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات على حسن سير الامتحانات وانتظامها دون شكاوى أو معوقات، نتيجة التنسيق والاستعداد الجيد والمتابعة اللحظية للعملية الامتحانية.

من جانبه، أعرب الدكتور حمدي حسين، عن خالص شكره وتقديره لعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، على تنفيذ التوجيهات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتي تسير على نحو جيد، موجها بالاستمرار بالمتابعة المستمرة للامتحانات حتى النهاية.



جامعة الأقصر تناقش تجهيز الجداول الدراسية للعام الجامعي المقبل (1)



جامعة الأقصر تناقش تجهيز الجداول الدراسية للعام الجامعي المقبل (2)



جامعة الأقصر تناقش تجهيز الجداول الدراسية للعام الجامعي المقبل (3)