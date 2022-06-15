جامعة الأقصر تحتفل بعيد العلم الأول بقصر الثقافة الإثنين المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد الجامعة لتنظيم عيد العلم لأول مرة الإثنين المقبل بقصر ثقافة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والتى تأتى استمرارًا لتكريم الجامعة لأبنائها من العلماء والباحثين والمتميزين من الطلاب.

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور محمد محجوب، إن الجامعة أنهت استعداداتها لتنظيم احتفال عيد العلم والذي سيتم فيه تكريم الحاصلين على الجوائز العلمية الخاصة بالجامعة، وكذلك الفائزين بجوائز النشر العلمي، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم هذا العام، وتكريم الجهاز الإداري من الحاصلين على الدكتوراه، كما سوف يتم تكريم طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الخارجية.

ويضيف رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن احتفالية عيد العلم الأول تأتي استمرارًا لتكريم الجامعة لأبنائها من العلماء والباحثين والمتميزين من الطلاب، وكذلك من قاموا بمجهودات متميزة لرفعة شأن الجامعة وتقدمها وتطورها، كما أن الاحتفالية تأتي تاكيدًا لحرص الجامعة على تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي، ودعمًا لكل فكرة أو مشروع يهدف إلى تحقيق التطور والتقدم المنشود.

وفى نفس السياق، ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الشهري لمجلس شئون المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء المجلس، وجرى مناقشة تنظيم كلية الطب لفعاليات قافلة طبية فى قرية الضبعية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وناقش المجلس عقد بروتوكول تعاون ثقافي بين النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالأقصر وكلية الفنون الجميلة، وإقامة قافلة طبية تنظمها كلية طب الأقصر الشهر المقبل بقرية الضبعية غرب المحافظة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الطب، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة - ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعاها رئيس الجمهورية، كما ناقش المجلس استعدادات الجامعة لتنظيم عيد العلم، وتوزيع المهام لخروج الاحتفال بالشكل الذي يليق بجامعة الأقصر.

وفى سياق آخر، ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الشهري رقم 34 لمجلس الدراسات العليا، بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، لرسالتي ماجستير من الخارج بكلية الفنون الجميلة، وتسجيل خطة بحث لدرجة الدكتوراة من الداخل بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار.

كما وافق المجلس على عقد ملتقى علمي افتراضي تحت عنوان "الملتقى الأول الأقصر - كليفلاند للدراسات الإسبانية"، بين قسم اللغة الاسبانية بكلية الألسن جامعة الأقصر ونظيره بكلية الإنسانيات بجامعة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق المجلس على نشر "بحوث المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن اللغة والعلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي - آفاق جديدة نحو المستقبل"، بمجلة الكلية مجانا حتى يتسنى للمجلة نشر أعدادها في موعدها إلى حين حصولها على نقاط تميزها في التخصص، ويتم النشر طبقا لما جاء في إعلام المؤتمر.

وكان قد وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين البورصة والجامعة، لتنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب وتعريفهم بكل ما يرتبط بأسواق المال وإدارة المحافظ المالية وكل أنشطة البورصة، بحضور أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة البورصة، وجمال سيد أمين عام الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر وانطلاقا من رغبة البورصة المصرية وجامعة الأقصر في تدعيم التعاون بينهما، وكذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكل الوسائل النظرية والتطبيقية في ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب، مضيفا أن التعاون يهدف إلى تعريف وتوعية الطلاب بالثقافة المالية والاستثمار والادخار وممارسات أسواق المال من خلال برامج تدريبية وورش عمل يتم تنظيمها بالتعاون بين الجهتين، ويساعد على تنفيذ رؤية الجامعة في ربط الدراسة النظرية بالجانب العملي والتطبيقي وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.



مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر يوافق على عقد ملتقى علمى افتراضى



مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر يوافق على عقد ملتقى علمى افتراضى