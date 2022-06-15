تنفيذى مستشفى الكرنك بالأقصر يناقش تقديم أفضل خدمة للمواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحة بمحافظة الأقصر، انعقاد فعاليات المجلس التنفيذي للمستشفى تحت رعاية الهيئة، وإدارة المستشفى برئاسة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وبحضور أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن المجتمع المدني.



تناول الاجتماع مناقشة كافة ما يتعلق بالخدمة الصحية المقدمة، والآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المواطن وتخفيف العبء على المنتفعين، بحضور الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، والدكتور محمد عبدالمحسن مجاهد مدير رضاء المنتفعين، والدكتورة شيماء عبدالرحيم مدير الموارد البشرية، والدكتورة أمل وهبة مدير التشغيل، والدكتورة إسراء عبدالرحمن عضو فريق رضا المنتفعين، والدكتور شهاب عبدالراضي الفريق المركزي لرضاء المنتفعين؛ ومن النواب كل من النائب باهي أمين، والنائبة أماني الشعولي، والنائبة زينب السلايمي، أعضاء مجلس النواب، ومحمود عبد الراضي، واسامة عبد الغني من المجتمع المدني.



وأعرب الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، عن ترحيب إدارة المستشفى بتلقي كافة الاستفسارات والاقتراحات والملاحظات، وذلك لمساندة فريق العمل في تطوير وتقديم أفضل خدمة علاجية ورعاية صحية عالية الجودة لكافة المنتفعين.



فيما أوضح الدكتور محمد عبدالمحسن مجاهد مدير رضاء المنتفعين، أن هذا الاجتماع جاء حرصا من إدارة المستشفى على تقديم خدمة أفضل وتشجيعًا للمشاركة المجتمعية والمدنية في النهوض بالمنظومة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى والرئيسي هو توفير خدمة صحية تليق بأبناء الأقصر والمحافظات المجاورة من خلال خدمة تبادل الخدمات، مشيراً إلى أن المستشفى تتوافر به خدمات تُقدم للمرة الأولى من خلال هيئة الرعاية الصحية.



وفي نفس السياق استضافت مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، الدكتور رضوان عبدالصبور تركي مدرس واستشاري الجراحة العامة وجراحات القولون والشرج وجراحة الأورام والمناظير بجامعة أسيوط، حيث تمت مناظرة عدد من حالات السقوط الشرجي والناسور الشرجي السفلي والعلوي والمُرتجع والمُتشعب.



ويقول الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه تم التطبيق على ورشة العمل من خلال إجراء عدد من الجراحات الناجحة شملت 10 عمليات لحالات مختلفة، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير أفضل الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر؛ تم إجراء ورشة عمل بقسم الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر لمناظرة وعلاج حالات السقوط الشرجي والناسور الشرجي.





المجلس التنفيذي لمستشفى الكرنك بالأقصر يبحث خدمة المواطنين



المجلس التنفيذي لمستشفى الكرنك بالأقصر يبحث خدمة المواطنين



المجلس التنفيذي لمستشفى الكرنك بالأقصر يبحث خدمة المواطنين



المجلس التنفيذي لمستشفى الكرنك بالأقصر يبحث خدمة المواطنين