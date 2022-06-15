تناول طلاب المدارس المياه بدلاً من المشروبات السكرية يحافظ على وزنهم الصحى

كتب - حسام الشقويرى

وجدت دراسة جديدة أن تناول طلاب المدارس الابتدائية للمياة النظيفة طوال اليوم الدراسى لها فوائد عديدة تساعد طلابها في الحفاظ على وزن صحي ، حسبما نشر موقع ويب ميدwebmd

وفحص الباحثون عادات الصحة والشرب لـ 1249 طفلاً في 26 مدرسة ابتدائية منخفضة الدخل ومتنوعة عرقياً في منطقة خليج سان فرانسيسكو. في نصف المدارس ، تم وضع محطات المياه في جميع الأنحاء ، جنبًا إلى جنب مع لافتات توضح سبب كون المياه أكثر صحة من المشروبات السكرية. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد اجتماعات لشرح مزايا الماء على المشروبات السكرية.

ويبدو أن هذه الرسالة البسيطة كان لها تأثير كبير. كان عدد الطلاب الذين يعانون من زيادة الوزن في المدارس التي تحتوي على محطات مياه أقل بكثير من الطلاب الذين يعانون من زيادة الوزن مقارنة بالمدارس الأخرى بحلول نهاية الدراسة التي استمرت 15 شهرًا ، وفقًا لأنيشا باتيل ، أستاذة طب الأطفال في جامعة ستانفورد ، والتي قدمت النتائج في الجمعيات الأكاديمية للأطفال (PAS) اجتماع 2022 في دنفر.

ويقول باتيل: " المشروبات المحلاة بالسكر تساهم بشكل كبير في السمنة". "يوفر هذا إستراتيجية رئيسية للمدارس لتبنيها ، والوقت مناسب لهذا النوع من العمل - في فترة الوباء ، شهدنا زيادات كبيرة في السمنة. مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تساعد في وقف ذلك."

وفقًا لمراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية منها (CDC ) ، كان 14.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و 19 عامًا في الولايات المتحدة - حوالي 19٪ من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية - يعانون من السمنة المفرطة في 2017-2018. وقالت الوكالة إن معدل الزيادة في مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين هذه الفئة العمرية تضاعف تقريبًا خلال وباء COVID-19.