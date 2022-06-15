تعليم الأقصر تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة التربية الموسيقية

الأقصر – أحمد مرعى

استمراراً لسلسلة النجاحات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى شتى المجالات، حصلت محافظة الأقصر على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في المرحلة الثانوية للمسابقة الشتوية للتربية الموسيقية لعام 2021/2022، وتقدم الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر بالتهنئة للمدارس الفائزة على تفوقهم فى تلك المسابقة.



وأكد وكيل تعليم الأقصر، أنه جاءت المدارس الفائزة فى مسابقة التربية الموسيقية تشمل مدرسة الأقصر الثانوية بنات بتدريب رغدة موسى عبدالمنعم، و‏مدرسة الاقصر الثانوية العسكرية بتدريب أماني عبدالستار محمد، ومدرسة أبو بكر الرسمية لغات بتدريب نهى أحمد عبدالعزيز، و‏مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بتدريب مرفت وليم إبراهيم، و‏مدرسة أرمنت الثانوية العسكرية بتدريب عفاف السيد احمد، وحصدت مدارس الأقصر تلك المراكز المتقدمة تحت إشراف كل من الموجه العام الدكتور أحمد محمد عبد الله، وموجه أول شنودة نبيل بولس، وموجه إدارة الأقصر سعاد محمد شبيب، وموجه إدارة أرمنت إيمان سمير مرزوق ورجب إبراهيم.



وفى نفس السياق، أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن المديرية حققت فوزا جديدا بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في أهم مسابقات التربية المسرحية (مسابقة مسرحة المناهج للمرحلة الابتدائية)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، وهشام عبد الستار محمود مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات، وبإشراف توجيه عام التربية المسرحية بالمديرية آمال عبد العزيز محمد الموجه العام، والشايب تكلا عبد النور الموجه الأول.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن المدارس الفائزة هي مدرسة الحرية الابتدائية بالأقصر، والتي قدمت العرض المسرحي المنهجي الرائع "صفارة إنذار"، والذي يقدم التوعية للأطفال عن مواجهة التحرش ، عن درس استماع "رسالة من آبائنا وأمهاتنا" لغة عربية الصف الرابع المنهج الجديد، حيث جاء ذلك مواكبة للمناهج الجديدة ورؤية الوزارة وتوجهات الجمهورية الجديدة في توعية الأطفال وإعداد جيل قادر على المواجهة، والتصدي للمشكلات.



