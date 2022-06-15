تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة إماراتية فى مجالات التنمية المستدامة

كتب زكى القاضى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع, أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للإستثمار بالمنطقة , بفضل إجراءات برنامج إصلاحي إقتصادي متكامل, تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه.

وأشار التراس، إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" برفع معدلات النمو الإقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع كبري المؤسسات الإستثمارية بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع، ومجموعة ليوا الاستثمارية الإماراتية، في مجالات التصنيع المختلفة والتنمية المستدامة الخضراء.

ورحب "التراس" بهذا التعاون, خاصة في ظل قوة العلاقات التاريخية بين البلدين , ومجالات التعاون تتضمن محطات تحلية مياه البحر, ومحطات تدوير المخلفات ومحطات الطاقة الشمسية العائمة ,ومجالات صناعية أخرى، لافتا إلي أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ,وبما يحقق زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية .

وأضاف الفريق التراس أنه تم بحث الشراكة في مجالات تصنيعية متعددة ، مشيرا اننا نستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخليجية والعربية والأفريقية .

من جانبها ,أشادت الدكتورة "ميثاء الهاملي "رئيس مجلس إدارة مجموعة ليوا الإستثمارية الإماراتية، بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع, الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيرة أننا نستهدف بهذا التعاون عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة، خاصة أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.