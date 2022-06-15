تداول 6428 طن بضائع عامة ومتنوعة و377 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الاحمر اليوم تداول 6428 طن بضائع عامة متنوعة و 377 شاحنة و 92 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4191 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 171 شاحنة ، 17 سيارة .



كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2237 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 206 شاحنة ، 75 ملاكي استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس باجمالي 90 شاحنة بحمولة 1949 طن بضائع عامة ومتنوعة و73 ملاكي و 67 شاحنة فارغة



كما تم مغادرة السفينة الحرية باجمالي 82 شاحنة بحمولة 2208 طن بضائع عامة ومتنوعة و 7 ملاكي والسفينة عمان باجمالي 32 شاحنة بحمولة 567 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 ملاكي



واستقبل ميناء نويبع العبارة بريدج والعبارة سيناء باجمالي 14 شاحنة بحمولة 228 طن بضائع عامة و 60 طن ترانزيت الي ليبيا و 35 شاحنة فارغة ، 2 ملاكي وتم مغادرة بريدج والعبارة سيناء باجمالي 57 شاحنة بحمولة 1416 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .



وغادر ميناء السويس السفينة الحرية 2 متجهة الي بورسعيد فارغة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1505 راكب بموانيها.



