تجديد حبس طبيب 15 يوما لاتهامه بقتل موظف بالخطأ فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

جدد المستشار محمد غانم، رئيس محكمة جنح دسوق فى كفر الشيخ، حبس طبيب بمستشفى فوه للتأمين الصحى 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل موظف بالخطأ، بعدما صدمه بسيارته عندما قاد بسرعة جنونية، خلال سيره على طريق دسوق - فوه.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بتلقى مركز الشرطة إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "س.م.ا" 58 عامًا، موظف، يعانى من عدة إصابات بادعاء حادث طريق صدمته سيارة، وتوفى متأثرًا بإصابته.

وتبين من التقرير الطبى الخاص بحالة المصاب، وفق إخطار دخول قسم عناية الجراحة بمستشفى دسوق العام، حمل رقم 2453 إصابته بكدمات متفرقة بالرأس مع اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة ما أدى إلى حدوث هبوط حاد فى الدورة الدموبة، وتوقف فى عضلة القلب، والعلامات الحيوية، وفشل بالتنفس.

وبسؤال شقيق المجنى عليه اتهم قائد سيارة ملاكى سوداء اللون تحمل لوحات معدنية أرقام ب ع ص 2836 بالاصطدام بشقيقه، بالتسبب فى وفاته لقيادته السيارة بسرعة جنونية، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى تحمل لوحات معدنية أرقام ب ل ح 2831 عندما انحرف مسار الجهة الموازية للطريق وفر هاربًا.

ووفق التحقيقات الأولية بفحص لوحات السيارة المعدنية تبين أن السيارة ملك "حسن.م.ع.ك" 46 عامًا، طبيب بمستشفى فوه للتأمين الصحي، وخلال سير التحقيقات فوجئ المحققين بشخص آخر يدعى "محمد.أ.ع.ا"، ويقيم بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق، يقر بأنه كان يقود السيارة وقت الحادث، والمتسبب فى وفاة المجني عليه.

وبناء عليه، ونفاذًا لقرار النيابة العامة بخصوص طلب تحريات مباحث مركز شرطة دسوق حول المتسبب الحقيقي في الحادث، عندما كان قائدًا للسيارة المستخدمة فى الواقعة، وتبين من تحريات الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق بأن قائد السيارة وقت وقوع الحادث هو الطبيب مالك السيارة المذكور، وألقى القبض على الطبيب.

تحرر المحضر رقم 6903 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى تجديد حبسه 15 بومًا على ذمة التحقيقات.