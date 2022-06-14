جنايات كفر الشيخ تعاقب عاملا بالحبس 3 سنوات لتعديه على 4 أشخاص

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤف شرف، وأمير جورج المطيعى، ومحمد عبدالشافى محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور أحمد سعد الدين، وكيل النيابة، حضوريًا بمعاقبة عامل عادى، بالسجن لمدة 3 أعوام، لمتهم بالتعدى بالضرب، ونجله على 4 أشخاص بسلاح أبيض "سكين"، و"قطعة حديدية"، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وعدم قبول الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصاريف، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك فى أحداث القضية رقم 1983 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3938 لسنة 2021 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "فتحي.م.ش.ج"، 52 عامًا عامل عادى، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه فى يوم 7 أبريل 2021 بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، استعرض مع نجله القوة، ولوحا بالعنف، والتهديد، واستخدماه قبل 4 أشخاص بقصد ترويعهم، وتخويفهم، وإلحاق أذى بدنى، ومعنوى بغرض فرض السيطرة عليهم.

وتبين من أمر إحالته لمحكمة جنايات كفر الشيخ أن العامل المدان أعد مع نجله سلاح أبيض "سكين"، وأداة "قطعة حديدية"، وتوجها صوب مكان المجنى عليهم مشهرين فى مواجهتهم أسلحتهم بغرض إلقاء الرعب فى نفسهم، وتكدير أمنهم، وسكينتهم، وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم، وسلامتهم للخطر، وإلحاق الضرر بمصالحهم، والمساس بحريتهم الشخصية.

كما ارتكب العامل ونجله ضرب أحد المجنى عليهم الأربعة، ويدعى "هشام.ف.ع.ح"، عن سبق إصرار، وبيتا النية، وعقدا العزم على ذلك، وكال له المتهم الأول الابن بسلاحه الأبيض بسلاحه الأبيض "سكين"، بضربة فى الرأس، واستكمل المتهم الثانى والد المتهم الأول، والصادر بحقه الحكم ضربه بـ"القطعة الحديدية" فأحدثا ما به من إصابات.