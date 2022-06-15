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بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا الأمن الغذائى وتوريد المنتجات الزراعية للقارة السمراء

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:54 م
بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا الأمن الغذائى وتوريد المنتجات الزراعية للقارة السمراء بوتين
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الرئاسة الروسية، الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بحثا خلالها الأمن الغذائي وتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة إلى أفريقيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية إن الطرفين أعربا عن الارتياح للمستوى الذي تم تحقيقه من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتم التأكيد على النية المتبادلة لتوسيع التعاون الذي يعود بالمنفعة على الطرفين، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الأمن الغذائي، بما فى ذلك توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى القارة الأفريقية، وبشكل خاص إلى جنوب أفريقيا.

وتبادل فلاديمير بوتين وسيريل رامافوزا أيضا وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية، ولفتا الزعيمان خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي إلى أهمية العمل معا في إطار مجموعة البريكس من أجل تعزيز دورها في السياسة والاقتصاد العالميين.


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