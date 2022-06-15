وجاء تصريح بلينكن في مقابلة صحفية أوردتها الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعا، عندما طُلب منه التعليق على شكاوى أوكرانيا من أن روسيا تتفوق عليها ولا تملك ما يكفي من الأسلحة والذخيرة.

وأضاف بلينكن: "هنالك بالفعل معاناة هائلة على الخطوط الأمامية في ساحة المعركة.. الأوكرانيون يشعرون بذلك ويعانون ونحن قلقون للغاية حيال ذلك الأمر، لكننا نعمل أيضًا على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع للتأكد من حصولهم على ما يحتاجونه".

وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية لروسيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن: "مستقبل أوكرانيا متروك للأوكرانيين. الأمر متروك للشعب الأوكراني. وفي النهاية، الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي ستتخذ القرارات".

وتابع قائلا: زيلينسكي هو من يتعين عليه تحديد ما هو في مصلحة بلاده وشعبه وسندعمه.