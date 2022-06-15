بريطانيا.. توقف حركة مترو الأنفاق بسبب طرد مشبوه فى محطة واترلو بلندن

كتب محمد جمال

أعلنت هيئة النقل في لندن، اليوم الأربعاء، عن تعطل خط اليوبيل لمترو الأنفاق بسبب تحذير أمني في محطة واترلو، وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تم إخلاء محطة لندن واترلو بعد العثور على "طرد مشبوه".

وأوضحت شرطة النقل البريطانية، أنه تم استدعاء الضباط إلى واترلو في البداية بسبب "طرد مشبوه"، مما أدى إلى إخلاء المحطة أثناء فحص الجسم.

ووفقًا لـ"ميرور"، لكن اتضح لاحقًا أن الطرد لم يكن خطيرًا.

وبحسب ما ورد قطعت وسائل النقل في لندن الخدمات على خط اليوبيل بين لندن بريدج وجرين بارك بسبب "حالة التأهب الأمني".

في تحديث لاحق، أكد المتحدث باسم هيئة النقل أن العنصر يعتبر غير مشبوه، مشيرًا إلى أن لندن ووترلو سيعاد فتحها قريبًا.