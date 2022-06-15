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بايدن: أبلغت زيلينسكى بتخصيص مليار دولار من المساعدات العسكرية لتعزيز الأمن

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:00 م
بايدن: أبلغت زيلينسكى بتخصيص مليار دولار من المساعدات العسكرية لتعزيز الأمن بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أبلغ الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي بتخصيص مليار دولار من المساعدات العسكرية لتعزيز الأمن، حيث أعلن جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع فولوديمير زيلينسكي عن تقديم 225 مليون دولار إضافية بشكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: جزء من المليار دولار المقدمة لأوكرانيا سيخصص لدعم العمليات العسكرية في دونباس، متابعا: سنقدم 225 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن.

 

 


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