بالأسماء والصور.. أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أسماء الطلبة الحاصلين على أول 10 مراكز مبصر وكفيف بالشهادة الإعدادية .

وأفاد بيان المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أن الطلبة هم مبصر :

جهاد سعد محمد حسن معهد فتيات بئر العبد الإعدادية بمجموع 488 درجة، وهمت سامح رفعت أبو العطا معهد فتيات أبو بكر الصديق الإعدادى بمجموع 484، و واحمد محمد الهادى معهد بنين العريش يمجموع 480، ومنة حسام الدين محمد بمعهد أبو بكر الصديق بمجموع 477، عبدالله أسامة عبدالله معهد بنين العريش مجموع 477، وبسملة على إبراهيم حسين معهد فتيات أبو بكر الصديق بمجموع 475، وأنهار خالد حسين معهد فتيات بئر العبد بمجموع 474، وأحمد محمد عبدالحافظ معهد بنين بئر العبد بمجموع 474، عبد العظيم عبد العظيم اليزيد معهد الشيخ زويد الإعدادية بمجموع 471، وحبيبة عادل أبو الحسن معهد فتيات ال بدوى بمجموع 470.



أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية كفيف بشمال سيناء هم :

نورهان محمد عبدالوهاب سلامة معهد فتيات الصفا الإعدادية بمجموع 413 درجة، ومحمود السيد صبيح معهد بنين الشيخ زويد بمجموع 407، وحبيبة محمد عميرة معهد فتيات بئر العبد بمجموع 396.



الاوائل كفيف على مستوى شمال سيناء اعدادية