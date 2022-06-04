اليوم السابع
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انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية بدون تلقى شكاوى بشمال سيناء

السبت، 04 يونيو 2022 11:36 ص
انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية بدون تلقى شكاوى بشمال سيناء امتحانات الثانوية الأزهرية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، هدوء ولم تتلق غرفة عمليات المتابعة بمنطقة شمال سيناء الأزهرية أى شكاوى، وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، إن عدد طلاب القسم الأدبي بشمال سيناء 465 طالب، والقسم العلمي 198 طالب موزعين بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء، وتجرى اليوم امتحانات مادة فقه ومادة وتفسير القسم العلمي.

وأوفد قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف مستشارا من قطاع المعاهد الأزهرية للإشراف على امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، وهو الشيخ عبد المجيد عودة.

وروعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجان على الطلبة وفى داخل لجان الامتحانات وتم التنسيق مع مختلف الجهات الخدمية بالمحافظة لتأمين اللجان وتوفير الاحتياجات العاجلة.

ولم تتلقى غرفة عمليات المتابعة الامتحانات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية اى شكاوى.

وبدورهم تجمع اولياء الأمور حول مقرات اللجان بالمعاهد الأزهرية التى تجرى فيها الامتحانات انتظارا لخروج ابنائهم، و أحيطت اللجان بكردونات أمنية لمنع الاقتراب منها ودخولها الا للعاملين بكل لجنة والمراقبين والطلاب .

 

 


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الثانوية الازهرية

سيناء

العريش

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