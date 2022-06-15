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الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:41 م
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بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:07 م
بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية اليوم، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بعد اعتمادها.

والأوائل هم :

فاطمة سامح محمد بمعهد العريش القديم، وأمل حازم مصطفى بمعهد العريش القديم، وأهله أمير عبدالله بمعهد السلام، وشذى محمد محمود معهد بئر العبد، وجنا وليد محمد بمعهد بئر العبد، ولمى إبراهيم سليمان معهد بئر العبد، ومها سمير أبو جرير معهد بئر العبد، وخالد محمد سعيد بمعهد بئر العبد، وجنى مصطفى محمد بمعهد بئر العبد، محمد ضياء إبراهيم معهد عمر بن العاص، ملك سامى عميره بمعهد بئر العبد .

 

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