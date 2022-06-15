انطلاق حملة تبرع بالدم فى البحيرة باليوم العالمى للتبرع.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم بمكتبة دمنهور العامة تحت شعار "تبرع بالدم.. واجعل العالم ينبض بالحياة"، وشارك فى الفاعلية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتورة ولاء عبد المحسن مدير بنك الدم الإقليمي، والدكتورة نيفين الكاتب والدكتور أحمد العرجاوى أعضاء مجلس النواب.

وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإطلاق الحملة وتبرعه بالدم، مشيدا بالمشاركة المجتمعية بمبادرة المرحوم نبيل الكاتب وتبرعه الكبير لمنشآت ومشروعات بنك الدم بالبحيرة.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإلكترونية فعاليات اليوم العالمى للتبرع بالدم.

ومن جانبها، وجهت وزارة الصحة، دعوة للمواطنين بضرورة التبرع بالدم وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم.

وأضافت وزارة الصحة أن التبرع بالدم مشاركة إنسانية ضرورية، وان عملية نقل بالدم ومنتجاته تساعد في إنقاذ ملايين الأرواح سنويًا.

وتضمن القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عدد من الضوابط بشأن التبرع بالدم والإفراج الصحى عن وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة منها انه يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل.

كما يتضمن القانون يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.

ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .