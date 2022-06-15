صحة الشرقية تحيى اليوم العالمى للتبرع بالدم بجميع بنوك الدم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت بنوك الدم التجميعية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية اليوم عرسا صحيا، احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،

وتم تزيينها بالبالونات والورود، بكل من مستشفيات ههيا، بلبيس، فاقوس، الحسينية، ديرب نجم المركزي، وقد حظيت بإقبال كبير من المواطنين على التبرع بالدم.

كما تم إنتشار سيارات التبرع بالدم بالميادين المختلفة بالمحافظة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً أيضاً من المواطنين، والذين أشادوا بالتنظيم الجيد، تزامناً مع هذا اليوم العالمي، في وجود فرق التواصل المجتمعي والثقافة الصحية، والتي قامت بتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وفي لفتة طيبة وواجب إنساني، شارك مدير مستشفي ديرب نجم، والفرق الطبية بالمستشفيات في التبرع بالدم، رسالة منهم لتشجيع المواطنين بالمشاركة في هذا العرس الصحي.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية احتفلت صباحاً باليوم العالمي للتبرع بالدم من خلال ندوة توعوية وتثقيفية، بحضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، لرفع مستوى التوعية بأهمية توفير الدم الآمن، ومنتجاته لعمليات النقل، كما قامت خلال الأيام القليلة السابقة بعمل العديد من حملات التبرع بالدم بمراكز ومدن فاقوس، وبلبيس، وههيا، نظمتها إدارة بنوك الدم بالمديرية استعدادا للإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.