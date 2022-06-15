وذكر وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية منصور بجاش، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، خلال لقاء مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي سونج سو، أنه تم مناقشة إمكانية استئناف نشاط الوكالة في اليمن وخاصة في مجال بناء القدرات ودعم المشاريع التنموية.