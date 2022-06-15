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دعت الحكومة اليمنية، الوكالة الكورية للتعاون الدولى لاستئناف نشاطها في البلاد باستعادة برامج المنح الدراسية والبرامج التدريبية التي كانت تمنحها الوكالة لليمن قبل الحرب.

وذكر وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية منصور بجاش، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، خلال لقاء مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي سونج سو، أنه تم مناقشة إمكانية استئناف نشاط الوكالة في اليمن وخاصة في مجال بناء القدرات ودعم المشاريع التنموية.

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تقديره لسلطان عمان السّلطان هيثم بن طارق والحكومة العمانية؛ لدعم جهود نشر الأمن والاستقرار في اليمن، بالإضافة إلى جهود التوصل إلى اتفاق لتمديد الهُدنة.

جاء ذلك خلال جلسة مشاورات رسمية عقدت بمقر وفد سلطنة عُمان الدائم بنيويورك، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، بحضور السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرج .

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص عن تفاؤله بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا في اليمن، في ضوء إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وإعادة النقل الجوي بين اليمن والدول الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتطلعان إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار والمعارك، بما يتيح لشعب اليمن العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في ظروف أكثر أمنا واستقرارًا