المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن تصدير 2700 طن ملح لليونان عبر ميناء العريش

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل موانئ المنطقة الشمالية التابعة لها نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة.

وواصل ميناء العريش البحرى، تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية، حيث استقبل الميناء السفينة RANI القادمة من بورسعيد والتى ترفع علم الكاميرون، ويبلغ طولها 80.7 متر والغاطس 5.8 متر، وذلك لشحن 2700 طن ملح إلى اليونان.

وأضاف البيان أن هذه السفينة تعتبر الثالثة والثلاثون التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام، حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحرى لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة البنمية العملاقة AH SHIN التى يبلغ طولها 199 مترا، والغاطس 9.2 متر، وذلك لتفريغ 115 حفار و 69 سيارة بالميناء.

وقد سجلت الحركة الملاحية بمؤانى بورسعيد دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و سفينتين بضائع عامة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.