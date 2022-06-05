شحن 6100 طن أسمنت أبيض و7 آلاف طن صودا كاوية إلى المغرب

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، فى بيان صادر، عن مواصلة ميناء العريش البحري تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية.

استقبل الميناء السفينة LOIRE RIVER التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 117.6 متر والغاطس 6.2 متر وذلك لشحن 6100 طن أسمنت أبيض إلى المغرب.

وأضاف البيان، أن هذه السفينة تعتبر الحادية والثلاثون التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام والثالثة عشر من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة التركية ERDEK التى يبلغ طولها 125 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 7 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

هذا وقد سجلت الحركة الملاحية بمؤانى بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .