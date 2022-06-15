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المفوضية الأوروبية: أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية ولكن هناك إجراءات للانضمام

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:30 ص
المفوضية الأوروبية: أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية ولكن هناك إجراءات للانضمام رئيسة المفوضية الأوروبية
كتب : أحمد علوى

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قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير، إن أوكرانيا "جزء من الأسرة الأوروبية"، لكن هناك خطوات تمهيدية لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ينبغي الالتزام بها.

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، أشار مامير إلى أنه "هيئة المفوضين ستنعقد صباح يوم الجمعة لمناقشة طلبات عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا"، نافيا صدور القرار الإيجابي المتوقع في اجتماع أمس الاثنين كما تناقلت بعض وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه "جرى يوم أمس مناقشة توجيهية قدمت لأعضاء هيئة المفوضين عناصر للتفاكر، ولم يقرر المفوضون أمس أي شيء حول مسألة وضع الدول الثلاث كدول مرشحة للانضمام، بل عبروا عن آرائهم في الموضوع تمهيدا لمناقشات يوم الجمعة"، مؤكدا عدم وجود تعامل استثنائي من جانب المفوضية في إدارة هذا الملف.

 

 


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