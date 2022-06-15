اليوم السابع
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المطران شيحان يهنئ البابا تواضروس باليوبيل الفضى لرسامته أسقفاً

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:18 م
المطران شيحان يهنئ البابا تواضروس باليوبيل الفضى لرسامته أسقفاً المطران جورج شيحان
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية. بمناسبة اليوبيل الفضي لسيامته أسقفا.

 

وقال المطران فى بيان نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" مساء اليوم:"باسم إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم ابناء الطائفة المارونية فى مصر، نهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى اليوبيل الفضى لسيامته أسقفا، داعين الله أن يمده بوافر الصحة والسلامة، ويبارك خدمته كراع لكنيسة الله ولجميع المؤمنين، ويكلل أعماله بالصلاح والفلاح كعلم من أعلامنا المسيحية والوطنية في مصر، وسائر المشرق التي نعتز بها جميعا.

 

وتابع المطران جورج شيحان في بيانه: نصلي جميعا من أجل نهضة كنائسنا المقدسة، وأوطاننا الغالية، مرددين قول مار بولس "...وبعضهم مبشرين، وبعضهم رعاة ومعلمين، ليجعل القديسين أهلا للقيام بالخدمة لبناء جسد المسيح".(أف 4:  11_ 12)". سلام ومحبة.".


الطائفه المارونيه

المطران جورج شيحان

اليوبيل الفضى

ابروشيه القاهره المارونيه



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