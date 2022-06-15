المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم أمام لجنة اختيار القيادات

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال لجنة الأمانة الفنية للجنة العليا لاختيار القيادات بالجامعة، بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، علي أحمد محمود مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج.



وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أنه سيجرى اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة مدير عام إدارة كل من شئون التعليم، الشئون الطبية، إدارة العلاقات العلمية والثقافية، إدارة الدراسات العليا والبحوث، وإدارة المكتبات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استكمال الهيكل الإداري للجامعة، حيث قدم المرشحون عروضاََ عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالاستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.



جدير بالذكر أن قائمة المرشحين لمنصب مدير عام لإدارة شئون التعليم تضم كلا من أيمن حسين عبد الكريم، محمد عباس أحمد، محمود السيد أبو اليزيد، وصابر محمد عطية الله، أما المرشحون لمنصب مدير عام لإدارة الشئون الطبية تشمل محمد حلمي عمران، وأحمد الديب راشد، وفي منصب مدير عام إدارة العلاقات العلمية والثقافية تقدمت لبنى صابر مهران، كما ترشح علي محمد عبد العزيز لإدارة الدراسات العليا والبحوث، وأخيراً تقدمت هيام عبد العزيز فرج الله للترشح لإدارة المكتبات.





المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (1)



المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (2)



المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (3)



المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (4)



المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (5)



المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (6)



المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (7)



المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (8)



المرشحون لمنصب مدير عام بجامعة سوهاج يعرضون خططهم (9)