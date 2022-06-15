"الكهرباء" توقع عقدا لتأمين التغذية الكهربائية بمنطقة مصر العليا

كتبت رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سوليوشنز لتنفيذ عملية تأهيل محطة محولات طما التابعة لمنطقة كهرباء مصر العليا لتصبح جهد 11/66 ك.ف، سعة 3×40 م.ف.ا بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS (غير شامله توريد المحولات الرئيسيه) بنظام تسليم مفتاح، وذلك ضمن خطة احلال وتجديد المهمات المتقادمة، حفاظاً على سلامه التشغيل واستقرار التغذية الكهربائية ومجابهة زيادة الأحمال بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم، أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 100 مليون جنيه المصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى بمنطقة كهرباء مصر العليا بموازنة العام المالى بمدة تنفيذ تصل الى حوالى (12) شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.