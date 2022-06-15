القوى العاملة: تعيين 890 شابا واستخراج 3728 شهادة قياس مستوى بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 890 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 " قادرون باختلاف " ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2867 شاباً منهم 21 " قادرون باختلاف " ، فضلاً عن توفير 66 فرصة عمل .
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، حيث تم صرف 11 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 5 عمال، كما تم صرف 35 ألفاً و602 جنيها لـ 66 عاملاً رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 5 عمال جدد للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.
وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 145 منشأة وتم القيام بـ 3 حملات نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 55 شكوى عمالية تم إحالة 23 شكوى منهم للقضاء ، و5 لجهات أخرى ، ومازالت 27 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية باستخراج 1864 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1864 عاملا على مهن مختلفة ، وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 263 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
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