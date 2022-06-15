القبض على المتهم بابتزاز سيدة بصورها الشخصية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لجرائم التشهير والإبتزاز عبر شبكة الإنترنت حيث ضبط أحد الأشخاص لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز لإحدى السيدات عبر مواقع التواصل الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين ، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من إضطلاع مُستخدم حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بإرسال رسائل لحسابها الشخصى بذات الموقع مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

توصلت جهود التحريات بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهره .. تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه تلك الواقعة .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.