العربية: بايدن يخطط لمساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 650 مليون دولار

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لمساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 650 مليون دولار.

وأضافت قناة العربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستمد أوكرانيا بصواريخ هاربون المضادة للسفن، فيما سيعلن البيت الأبيض عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ مليار دولار.

وفى وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء التزام بلاده بضمان القدرات الدفاعية لأوكرانيا ضد روسيا، وذلك من خلال إمدادها بالمدفعية طويلة الأمد والمدرعات والأسلحة المختلفة.

وقال الوزير الأمريكي -في مؤتمر صحفي ببروكسل خلال مشاركته باجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل تهديدا لأوكرانيا وللأمن الأوروبي بأكمله، مضيفا أنه على الدول الدول الغربية تعزيز التزاماتها المشتركة إزاء أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن أرضها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرت صواريخ وطائرات وذخيرة كثيرة، بالإضافة إلى معدات عسكرية وطائرات مسيرة وآليات تكتيكية، فضلا عن قيامها تدريب القوات الأوكرانية على قدرات دفاعية جديدة.