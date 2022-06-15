العربى حنون.. قصة طبال اشتغل مع عدوية ونجوى فؤاد ومحمد رشدى..فيديو وصور

الإسكندرية - فريق المحافظات

اشتهر عدد كبير من عازفي الإيقاع (الطبلة أو الدربوكة) باحترافهم الكبير للعزف واللعب على تلك الآلة التي لم تتخل عنها أى فرقة موسيقية، ومن هؤلاء العربي حنون أول من عزف على ثلاث طبل في وقت واحد، وعاصر جيل الفن الجميل أحمد عدوية ومحمد رشدي وسمير الإسكندراني وهاني مهني وسمير سرور.





قال الفنان العربي حنون عازف الإيقاع صاحب الـ83 عاما، إنه يعمل طبالا منذ 63 سنة، واحترف الطبلة منذ 36 سنة بمنطقة بحري حى الجمرك بالإسكندرية، التى كانت الاحتفالات والأفراح دائمة التنظيم بها وكانت ملتقى أهل الفن من الغناء والتمثيل.



وأضاف العربي حنون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن احترافه الطبلة منذ بدايته في ذلك المجال من 63 سنة مع كبار الفنانين من الجيل الجميل في الفن، وأصبح أول طبال في مصر يقوم بالعزف على 3 طبل في وقت واح،د وواصل حبه لها حتى أصبح معلماً للكثير من فنانين الإيقاع الذين عملوا فيما بعد مع عدد كبير من الفنانين.



وأشار العربي حنون، إلى أنه عمل مع جيل كامل من الفنانين منهم "أحمد عدوية، نجوى فؤاد، سمير الإسكندرانى، كارم محمود، محمد رشدي، فيفي عبده، سمير صبري، محرم فؤاد"، وأيضا من العازفين والملحنين حسن أبو السعود وهاني مهني ومجدي الحسيني وسمير سرور وفايد محمد فايد، والارتست سعيد، موضحا أنه سافر معهم عددا من الدول مثل لندن ولبنان وسوريا والسودان لإحياء حفلات في تلك الدول.



وتحدث العربي حنون عن فيلم صباحو كدب بطولة الفنان أحمد آدم عندما ذكره في الفيلم "روح يا نعنانه هات معدات الموسيقي للفرقة من عند العربي حنون"، وتسبب ذلك أن موظفي الضرائب حضروا إليه مطالبين بالضرائب، وأكد أن الفنان أحمد آدم تربطه به علاقة قوية منذ سنوات طويلة.



وأوضح محمد العربي نجل حنون، أنه تعمل من والده الطبلة وعمل معه مع عدد من الفنانين الذي شاركهم والده في حفلاتهم حتى تمكن هو الآخر مع العمل مع الجيل الجديد مثل حكيم وتامر عاشور ومصطفى كامل ورولا سعد وفريق واما ومريام فارس، لأن والدي كان كل الفنانين يأتون إليه في الإسكندرية.



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