السكة الحديد تحذر المواطنين من تطبيقات مزيفة لحجز تذاكر القطارات

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR على أجهزة أيفون، و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android، وأنه لا يمكن لأى تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن هناك بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التى تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها، وسوف تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين، باستخدام التطبيق الرسمى الوحيد المعلن، لعدم التعرض لحالات النصب من تطبيقات مزيفة والإبلاغ الفورى لكافة الجهات المختصة.