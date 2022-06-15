السبب وجبة سمك.. قرار من النيابة فى واقعة تسمم 61 شخصا بالشرقية.. فيديو

كتب أحمد حسنى

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد وتقديم أحمد الجعفرى، والتي استعرض خلالها التفاصيل القصة الكاملة لاتهام بائعة سمك وابنتها في واقعة تسمم 61 شخصا، إثر تناولهم وجبة سمك مشوى من السوق العمومى للمدينة يوم الأحد الماضى، وصدور قرار من النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.



بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية وفحص المصابين أن عددهم 61 مصابًا، ومصابة من مختلف الأعمار؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوي من بائع متجول في أحد أسواق المدينة، فيما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.



جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزي، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوي الذي تبين أنه السبب فيما أصابهم من أعرض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزي لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة.