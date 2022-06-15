اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:02 ص
أكرم القصاص
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الرئيس الصربي: لم نتمكن من استيراد النفط الروسي بفعل عقوبات أوروبا ضد موسكو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:00 ص
الرئيس الصربي: لم نتمكن من استيراد النفط الروسي بفعل عقوبات أوروبا ضد موسكو الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
أ ش أ

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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الثلاثاء، أن بلاده لن تتمكن من استيراد النفط الروسي اعتبارًا من الأول من نوفمبر نظرًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

وقال فوتشيتش، في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "تظهر العشرات من المشاكل الجديدة كل يوم، إننا نستهلك 350 طنًا من زيت الوقود يوميًا، وفي الشتاء سنستهلك سبع أضعاف ذلك.. صربيا لن تتمكن من استيراد النفط الروسي بدء من الأول من نوفمبر بموجب العقوبات الحالية، ولا نعلم ما هي العقوبات التي ستُفرض بحلول ذلك الوقت".

يُذكر أنه في 3 يونيو الجاري، يبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي، والتي تشمل حظر مؤجل لإمدادات النفط عن طريق البحر والمنتجات البترولية من روسيا، كما تم تأجيل الحظر المفروض على إمدادات النفط عن التي تأتي عن طريق البحر حتى أوائل ديسمبر المقبل وبالنسبة للمنتجات النفطية، فامتد الحظر حتى فبراير 2023.

كما يتم توفير استثناءات مؤقتة من الحظر على واردات النفط لدول الاتحاد الأوروبي التي نظرًا لموقعها تعتمد بشكل كبير على الإمدادات من روسيا وليس لديها بدائل أخرى، وعلى رأس هذه الدول المجر وسلوفاكيا.

 


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