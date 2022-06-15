اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر يطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم المبادرات الإفريقية استجابة لاحتياجات القارة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:00 ص
الجزائر يطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم المبادرات الإفريقية استجابة لاحتياجات القارة رمطان لعمامرة
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم المبادرات الإفريقية من خلال تشجيع إقامة شراكات تستجيب لاحتياجات القارة وأولوياتها.
 
جاء ذلك خلال مشاركته، في الدورة الـ19 لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأفارقة مع نظرائهم من دول الشمال (دول شمال أوروبا وشمال المحيط الأطلسي مثل أيسلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج)، والذي انعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
 
ذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع السنوي يدخل في إطار الحوار، الذي أقيم في عام 2001 بين البلدان الإفريقية ودول الشمال الأوروبي حول التحديات المعاصرة الرئيسية على الصعيد العالمي، من أجل تعزيز المقاربات القائمة على التعددية، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش قضايا السلم والأمن في العالم، وخاصة في إفريقيا، وترأست الجزائر مناصفة مع فنلندا أعمال الجلسة الرئيسية لهذا الاجتماع.
 
واستعرض لعمامرة جهود إفريقيا في مجال منع نشوب النزاعات وحلها، وتأكيد ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم المبادرات الإفريقية من خلال تشجيع إقامة شراكات تستجيب لاحتياجات القارة وأولوياتها.

الجزائر

رمطان لعمامرة

المبادرات الافريقية

اخبار الجزائر



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