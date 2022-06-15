التنمية المحلية: متابعة مستمرة من الرئيس لتعميم منظومة الشبكة الوطنية

كتب: على عبد الرحمن

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مراسم توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من الخدمات التى تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وقال شعراوى إن القيادة السياسية تسعى لدعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضاف شعراوى، فى بيان اليوم، أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لتعميم منظومة الشبكة الوطنية فى جميع المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة لتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.

وأوضح شعراوى أنه تم إجراء البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة "مناورة إدارة الطوارئ" من داخل مركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية بحضور ممثلى الجهات المشاركة، موضحاً أن إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كل الجهات المعنية ولسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن.

وكشف شعراوى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هى شبكة موحدة ومؤمَّنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، مؤكدا أن الشبكة تعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم واتخاذ القرار.

وأوضح شعراوى أن الشبكة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة فى كل محافظة من المحافظات الخمس المشار إليها، مؤكداً أن الشبكة تساهم فى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة.

وقال شعراوى إن البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة نفذت بمركز السيطرة الإقليمى بمحافظة الإسماعيلية، وتم خلالها استعراض المنظومات المتاحة بالجهات الحكومية المعنية وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى استفادة منها، لافتا إلى أن فعاليات المناورة اشتملت على محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر فى توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمى بالاسماعيلية، حيث ظهر مدى تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية مع مراعاة المعدلات والمقاييس المعمول بها بالدول العالمية بإستخدام خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار شعراوى إلى أنه تم أيضا خلال المناورة إبراز الأنظمة والتطبيقات التى وفرتها الشبكة الوطنية لصالح الجهات الحكومية، حيث تم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والربط اللحظى والآلى بينهم الذى يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختصة فى أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفق للمعدلات العالمية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ الربط الآلى بمنظومات البترول والكهرباء والمياه والتضامن الاجتماعى والموارد المائية والرى ومنظومة الجيومكانى الخاصة بمحافظة الإسماعيلية لتحقيق الاستجابة ورد الفعل اثناء الطوارئ والحوادث والسيطرة اللحظية على العناصر الميدانية.

ويهدف البروتوكول لتعميم الشبكة الوطنية واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة المُوحدة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والخدمات العامة كالحماية المدنية والنجدة والإسعاف والرعاية الصحية والبترول والكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى بجانب المديرات والمدن والأحياء والقرى التابعة للمحافظات وتجهيز العناصر / الأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة وتلقى البلاغات بأنواعها المختلفة.

كما يأتى استكمالاً للجهود التنسيقية المبذولة بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة والوصول إلى التمكن اللحظى والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة والسيطرة عليها وإنهائها خلال مدد زمنية قصيرة طبقاً للمعمول به عالميا ً لتوفير حياة كريمة للمواطنين مع الحفاظ على تحقيق التأمين للشبكة.