التعليم تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات

كتب محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا عصر اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رضا حجازي نائب الوزير وقيادات الوزارة مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء الكنترولات لتوحيد الإجراءات والرد على الاستفسارات التى ترد من الأعضاء المشاركين فى أعمال الامتحانات.