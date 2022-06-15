اليوم السابع
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التضامن تستعد لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:00 م
التضامن تستعد لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية.. اعرف التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات الحج، حيث يغادر 225 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيرة إلى المدينة المنورة يوم 24 يونيو الجارى، على أن يتم سفر باقى حجاج الجمعيات تباعا وسط حرص وزارة التضامن على تيسير كافة إجراءات السفر.
 
 
وتضمنت المستندات التى يقدمها  الحجاح للحصول على التأشيرة ، شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح كما يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية ، جرعتين من أي من "فايزر ، مودرنا ، استرازينيكا ، ساينوفارم ، ساينوفاك ، سبوتنيك ، كوفوفاكس ، كوفاكسين ، نوفاكسوفيد " أو جرعة واحدة من جونسون ،كذلك تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة الى شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135 لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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