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البيت الأبيض: بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد طاقة تكرير النفط

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:13 م
البيت الأبيض: بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد طاقة تكرير النفط بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد طاقة تكرير النفط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أبلغ الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي بتخصيص مليار دولار من المساعدات العسكرية لتعزيز الأمن، حيث أعلن جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع فولوديمير زيلينسكي عن تقديم 225 مليون دولار إضافية بشكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف جو بايدن: جزء من المليار دولار المقدمة لأوكرانيا سيخصص لدعم العمليات العسكرية في دونباس، متابعا: سنقدم 225 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

 

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن.


بايدن

النفط

أمريكا

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