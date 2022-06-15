البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12316 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4039 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1863 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2756 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3866 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي.

وفيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وذلك لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالخطة الزمنية لتعظيم الإيرادات الناتجة من ممارسة النشاط، وكذلك السيناريوهات المختلفة لتحقيق ذلك وخططها التفصيلية في هذا الإطار والإفصاح عن ذلك بشكل كمي حتى يتسنى للمتعاملين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء هذه البيانات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 750 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 1.1 مليون سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 3550 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، 22137 سهم، 908.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، حديد عز، 29 ألف سهم، 975 سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 1436 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 76.5 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت الشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إنه تم رفع قضية طعن بمحكمة القضاء الإداري لانعدام قرار محافظة سوهاج باعتبار أرض الشركة من المنافع العامة؛ لأنه صادر من غير مختص، كما تم تحديد جلسة يوم الحد الموافق 19 يونيو الجاري لنظر منازعات الاستثمار بقبول الطعن والتظلم ضد القرار.