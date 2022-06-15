البابا تواضروس: الغيرة المتطرفة والأنانية تؤدى إلى فشل الزواج

الاسكندرية جاكلين منير

ألقى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، وذلك من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حيث استأنف قداسته عظاته بالاجتماع بعد توقف دام لشهرين، طوال فترتى أسبوع البصخة والخمسين المقدسة.

وتحدث البابا تواضروس الثانى عن الأسرة المصرية، مشددا على ضرورة ترابط الأسرة، والحكمة فى التعامل بين الزوج والزوجة، قائلا: "قوة الأسرة تنبع من الحكمة التى تبدأ من فترة الخطوبة"، مطالبا الطرفين بالتفاهم والتشارك فى الحياة، مطالبا الشباب والشابات المقبلين على الزواج بالتفكير العميق قبل الاختيار، كما شدد على ضرورة موافقة العائلتين على هذا الارتباط.

وحذر البابا تواضروس من الغيرة المتطرفة والأنانية، والتى تؤدى إلى فشل العلاقات الأسرية والزواج، محذرا من تقييد الطرف الآخر، كما حذر من تأثير الماضى بخبراته و تجاربه الذى له تأثيرة على العلاقات وخاصة فى فترة الخطوبة، وشدد على الحكمة فى التعاملات المادية فى الخطوبة والزواج، مطالبا فى الترشيد بنفقات الزواج، مؤكدا على أن السعادة الحقيقة بين الزوجين فى التفاهم والاتحاد الفكرى بينهما بعيدا عن الماديات.

ويأتى استئناف قداسة البابا للاجتماع بالتزامن مع صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأول، والذى تبلغ مدته هذا العام 29 يومًا.