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البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:00 ص
البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، وذلك بعد فترة توقف منذ احتفالات أسبوع الآلام قبل عيد القيامة، وفى فترة الخماسين المقدسة.

ونوه قداسته خلال عظته الأخيرة، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الاجتماع سيتوقف خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

وفى سياق متصل، التقى قداسة البابا فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر وبرفقته بعض الآباء الكهنة، ومجموعة من خدام وخادمات الإيبارشية.

وبدأ قداسة البابا اللقاء بالصلاة ثم تعرف على القطاعات التي يخدم فيها الحضور من الخدام والخادمات، كما قدم لهم قداسته فكرة موجزة عن مركز لوجوس، الذي استضاف اللقاء، من حيث  مكوناته والخدمات التي يقدمها.

وألقى قداسة البابا كلمة بعنوان "الخادم والخدمة" من خلال رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس الأصحاح الرابع.

وأشار قداسته إلى أن الخدمة: أمانة ومسئولية، وأن علامات الخادم هي: شاهد صحيح للمسيح، معلم قوى عن المسيح، محب عظيم لأجل المسيح.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البحر الأحمر

العظه الاسبوعيه



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