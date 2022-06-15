الأوقاف تعلن اعتماد 2017 مقرأة قرآنية بالمساجد خلال شهرين

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ارتفاع عدد المقارئ القرآنية التى اعتمدتها خلال شهرى شوال وذى القعدة إلى 2017 مقرأة قرآنية، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لخدمة كتاب الله عز وجل والعمل على إتقان حفظه وتلاوته وفهم معانيه.

وأوضحت وزارة الأوقاف ، فى بيان اليوم، أن المقارئ التى تم اعتمادها على النحو التالى:

1- المقارئ القرآنية للأئمة والأعضاء الرسميين، وعددها 830 مقرأة.

2- المقارئ القرآنية للجمهور وعددها 1151 مقرأة.

3- المقارئ القرآنية للسيدات وعددها 36 مقرأة.

فضلًا عن برامج التحفيظ فى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والبرنامج الصيفى للأطفال.

من ناحية أخرى أكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .